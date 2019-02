Die rot-weiß-roten Adler führen den Teambewerb in Finnland nach Durchgang eins an.

Stefan Kraft und Co. führen © APA/AFP/dpa/KARL-JOSEF HILDENBRA

Österreichs Skisprung-Herren in der Besetzung Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck und Stefan Kraft führen nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Teambewerbs am Samstag in Lahti. Die ÖSV-Equipe liegt 25,1 Zähler vor Deutschland. Polen rangiert auf dem dritten Rang.

Der zweite Durchgang jetzt im Liveticker!

