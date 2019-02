Facebook

Gregor Schlierenzauer © GEPA pictures

Nach zehnwöchiger Wettkampfpause ist Gregor Schlierenzauer in Lahti in den Weltcup zurückgekehrt, um im letzten Abdruck doch noch ein Ticket für die am 20. Februar startende Heim-Weltmeisterschaft in Seefeld zu ergattern. Die Vorgabe von ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder war unmissverständlich: „Gregor muss sich in Lahti beweisen.“

