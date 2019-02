Facebook

Philipp Orter © GEPA

Zwei Kärntner Kombinierer, zwei komplett unterschiedliche Ausgangslagen vor den Weltcup-Bewerben am Wochenende in Klingenthal. Während Philipp Orter nach seinen starken Leistungen in Trondheim um ein WM-Ticket kämpft, möchte Thomas Jöbstl seine aufsteigende Form unter Beweis stellen. „Ich hoffe, dass es nach meinen Podestplätzen in Planica so weitergeht. Ich will hier unbedingt meine Chance nützen“, so Jöbstl.

