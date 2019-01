Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Zweitplatzierte Thomas Jöbstl mit dem Sonntags-Sieger Paul Gerstgraser (re.) © OC/Planica

Die letzten Wettkämpfe verliefen für Kärntens Kombinierer Thomas Jöbstl keineswegs nach Wunsch – viel zu wenig Anlauf, schwierige Windverhältnisse, kein optimales Material. Am Wochenende fand der 23-Jährige beim Continentalcup in Planica die perfekte Kombination. Mit den Rängen zwei und drei fiel dem Reifnitzer ein Stein vom Herzen. „Ich bin echt glücklich, dass die harte Arbeit im Sommer endlich belohnt wurde. Ich habe extrem viel ins Springen investiert und das Resultat sieht man jetzt endlich.“ In der Loipe machte Jöbstl in beiden Bewerben einige Plätze gut, dennoch sieht er läuferisch noch Potenzial nach oben. „Da geht definitiv noch mehr.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.