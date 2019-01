Stefan Krafts Serie reißt nicht ab. Der 25-jährige Salzburger sprang in Sapporo zum dritten Sieg in Folge. Seine ÖSV-Teamkollegen kamen nicht unter die Top Ten.

© APA/AFP/Jiji Press

Skispringer Stefan Kraft hat seinen dritten Weltcup-Sieg in Folge geschafft. Der Sieger von Zakopane gewann heute auch das zweite Springen in Sapporo vor dem Slowenen Timi Zajc und Vierschanzentournee-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan. Platz Vier teilen sich der Pole Piotr Zyla und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Hier geht es zu den Ergebnisssen

Für den 25-jährigen Salzburger Kraft war es der insgesamt 15. Weltcupsieg. Seine ÖSV-Teamkollegen kamen nicht unter die Top-Ten. Jan Hörl holte als 15. sein bisher bestes Resultat, Daniel Huber landete auf Rang 18 und Manuel Fettner auf Rang 19.

Krafts Aussagen versprechen einiges für die nahe Zukunft. "Das war ein geniales Wochenende für mich. Die Sprünge heute haben sich noch besser als gestern angefühlt. Dass ich bei dem hohen Niveau im Weltcup drei Mal hintereinander gewinnen kann, das macht mich stolz", meinte der glückliche Sieger.

Vorfreude aufs Skifliegen

"Als Kobayashi im zweiten Durchgang mit einem richtig guten Sprung vorgelegt hat, da hat man das schon im Stadion mitbekommen. Trotzdem bin ich oben gesessen und habe mir gedacht: Das hab ich auch drauf! Jetzt freue ich mich schon auf's Skifliegen, weil das ist einfach das Geilste, das es gibt."

Das ÖSV-Team von Cheftrainer Andreas Felder (der in Japan von seinem Assistenten Florian Schabereiter vertreten wurde) reist morgen zurück nach Österreich, bevor es am Donnerstag mit den ersten Skiflug-Wettkämpfen der Saison in Oberstdorf (GER) weitergeht.