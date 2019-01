Stefan Kraft holt in Innsbruck hinter Überflieger Ryoyu Kobayashi den zweiten Rang.

Stefan Kraft © GEPA pictures

Das Ergebnis aus Innsbruck im Überblick

Da ist er, der Befreiungsschlag von Stefan Kraft: Der Salzburger holte bei der dritten Station der Vierschanzentournee seinen ersten Stockerlplatz und wurde auf dem Bergisel in Innsbruck hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi Zweiter. Rang drei ging an Andreas Stjernen aus Norwegen.

"Genial, dass das passiert ist. Daheim am Stockerl zu stehen war das große Ziel", sagte ein glücklicher Stefan Kraft über seinen zweiten Platz, der sich anfühlte "wie ein Sieg". Jetzt freut sich der rot-weiß-rote Adler auf Bischofshofen. Dass es in Garmisch gar nicht funktioniert hat, sei rückblickend natürlich schade. "Ich werde mich da wohl eine Wohnung zulegen und trainieren. In Innsbruck war es wieder einfach, es hat Spaß gemacht. Ich war zwar nervös, aber es lief gut."

Riesiger Vorsprung für Kobayashi

Der Überflieger war auch auf österreichischem Boden einmal mehr Ryoyu Kobayashi. Er hat nun in der Gesamtwertung einen Vorsprung üer 347 Punkten auf Piotr Zyla (POL). Trotzdem blieb der Japaner bescheiden: "Ich denke nur an Bischofshofen. Ich gebe dort mein bestes und versuche, dran zu bleiben."