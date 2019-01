Wie im Vorjahr scheiterte Stefan Kraft beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang.

Stefan Kraft © GEPA pictures

Hier können Sie das Neujahrsspringen im Liveticker verfolgen!

Stefan Kraft muss seine Hoffnungen auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung der 67. Vierschanzentournee schon nach der zweiten Konkurrenz begraben. Der 25-jährige Weltmeister schied am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen wie im Vorjahr schon im ersten Durchgang aus. Der Ex-Tourneesieger verlor nach völlig missglücktem Sprung (114 m) sein K.o.-Duell mit dem Deutschen Constantin Schmid.

Auch Michael Hayböck verlor sein Duell. Bester ÖSV-Springer war Daniel Huber (120 m) als 23.

Führender war der Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi (136,5) mit nur 0,2 Punkten Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler (138) und 6,8 auf den Polen Dawid Kubacki (133,5). Von den Österreichern schaffte es neben Huber nur Manuel Fettner ins Finale der besten 30. Philipp Aschenwald und Markus Schiffner schieden wie Kraft und Hayböck aus.