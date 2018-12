Alle sechs Österreicher haben sich für das Neujahrsspringen am Dienstag in Garmisch (14 Uhr) qualifiziert. Überzeugen konnte dabei aber keiner der "Adler", Stefan Kraft kam nur auf Platz 29.

Stefan Kraft bei der Qualifikation in Garmisch © GEPA pictures

Nach dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf am Sonntag ging es am heutigen Montag bereits mit der Qualifikation für das Neujahrsspringen am Dienstag (14 Uhr, ORF eins live) weiter. Erfreulich aus österreichischer Sicht: Alle sechs Athleten von Cheftrainer Andreas Felder haben sich ein Ticket für die Weitenjagd im bayrischen Wintersport-Ort gesichert.

Überzeugen konnte jedoch keiner der ÖSV-Adler. Daniel Huber, der in Oberstdorf auf Platz zehn gelandet war, kam in der Ausscheidung als bester Österreicher auf den mageren 21. Rang. Enttäuscht hat aber auch Österreichs Tourneehoffnung Stefan Kraft (Platz drei in der Zwischenwertung), der über den 29. Rang nicht hinauskam und damit einmal mehr bestätigte, dass Garmisch nicht zu seinen Lieblingsschanzen zählt.

Auch bei den restlichen "Adler" ist noch jede Menge Luft nach oben. Michael Hayböck (23.), Manuel Fettner (33.), Philipp Aschenwald (44.) und Markus Schiffner (45.) müssen am Wettkampftag am Dienstag noch gewaltig zulegen. Den Sieg bei der Qualifikation sicherte sich der Pole Dawid Kobacki, Tournee-Leader Ryoyu Kobayashi landete mit der Tageshöchstweite (140 Meter) auf Platz zwei und unterstrich damit einmal mehr seine Favoritenrolle.