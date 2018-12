Nach dem 1. Durchgang in Oberstdorf führt mit Ryoyu Kobayashi der große Favorit vor Markus Eisenbichler (GER) und Andreas Stjernen (NOR). Bester Österreicher ist Daniel Huber noch vor Stefan Kraft (8.) als Sechster.

Ryoyu Kobayashi führt © APA/AFP/dpa/DANIEL KARMANN

Hier kommen Sie zum Liveticker!

Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi führt nach dem ersten Durchgang des Tournee-Auftakts in Oberstdorf am Sonntag das Feld an. Nach einem Flug auf 138,5 m hat der vierfache Saisonsieger 2,7 Punkte Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler (133 m). Die Österreicher Daniel Huber (129) und Stefan Kraft (131) nehmen die Plätze sechs bzw. acht ein.

Auf das Podest fehlen Huber 2,2 Punkte, dem zweifachen Oberstdorf-Sieger Kraft 2,8 Zähler. Auch Michael Hayböck (118,5 m) und Markus Schiffner (119,5) haben sich im K.o.-System für das Finale der besten 30 qualifiziert. Ausgeschieden sind hingegen Philipp Aschenwald (trotz besserer Punkte als Hayböck und Schiffner) und Manuel Fettner.