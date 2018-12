Facebook

© GEPA pictures

"Mein großer Dank gilt unseren Serviceleuten. Unglaublich, was die wieder zustande gebracht haben – meine Ski waren in der Loipe superschnell“, hatte Lokalmatador Franz-Josef Rehrl am Samstag nach seinem zweiten Platz beim Heim-Weltcup in der Ramsau gesagt. Wie die Athleten selbst sind die „Herren der Wachse und Schleifmaschinen“ ein ebenso wichtiger Bestandteil jenes rot-weiß-roten Kombinierer-Trosses, der zwischen November und März von einer Weltcupstation zur nächsten reist.

