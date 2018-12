Facebook

Philipp Orter © APA (2); GEPA

Es war für ihn wie ein Schlag ins Gesicht, als er nicht für das ÖSV-Aufgebot der nordischen Kombinierer zum Weltcupstart Ende November in Finnland nominiert worden war. Das Leistungsniveau war laut ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz ausreichend. Dabei fühlte sich Philipp Orter nach seiner langwierigen Drüsenfieber-Erkrankung sowie einer Borreliose endlich wieder „angekommen“. Vier Wochen später ist es allerdings so weit. Der 24-Jährige feiert am Wochenende als einziger Kärntner beim Heim-Weltcup in der Ramsau sein langersehntes Wettkampf-Comeback. „Ich will es genießen und am besten wäre es, den Kopf auszuschalten. Meistens klappt es genau dann am besten.“

