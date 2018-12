Österreichs derzeit stärkster Kombinierer Mario Seidl (25) hat nach seinem ersten Weltcupsieg in Ruka auch mit Rang fünf bzw. acht in Lillehammer aufhorchen lassen. „Der Saisonauftakt war genial.“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anstoßen erlaubt: Rehrl (links) mit Zimmerkollege Seidl © ÖSV/Derganc

Er ist mit seinem ersten Weltcupsieg und Selbstvertrauen von Ruka im Gepäck nach Lillehammer gereist. An jenen Ort, den er bisher mit einer kleinen Hassliebe begegnete. „Ich war hier zuvor noch nie in den Top 10, deshalb sind Platz fünf und acht schon ansprechend. Die Strecke ist von den Höhenmetern ziemlich zäh und die Abfahrten sind die selektivsten im ganzen Weltcupzirkus“, erzählt Mario Seidl, der bereits im Sommer mit Topergebnisse aufhorchen ließ. Seinen Debütsieg in Ruka lässt der 25-Jährige gern Revue passieren, „denn das Gelbe Trikot zu tragen, war schon megageil. Vor allem hat es mich gefreut, dass ich es taktisch und auch mental so gut nach Hause gebracht habe. Ich glaube, dass ich mir meine Körner inzwischen richtig gut einteile“.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.