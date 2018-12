Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Seidl wurde diesmal Achter © GEPA pictures

Im dritten Einzelbewerb der Saison haben die österreichischen Kombinierer erstmals keinen Weltcup-Podestplatz erreicht. Ruka-Sieger Mario Seidl belegte am Samstag in Lillehammer in der ersten Massenstartkonkurrenz seit fast zehn Jahren Rang acht. Den Sieg nach 10 km Langlauf und einem Normalschanzensprung sicherte sich wie am Vortag der Norweger Jarl Magnus Riiber.

Der Lokalmatador baute mit dem deutlichen Erfolg vor den Deutschen Eric Frenzel und Fabian Rießle seine Führung in der Gesamtwertung aus. Franz-Josef Rehrl, am Vortag im Normalschanzenbewerb als Dritter erstmals auf dem Podest, landete als zweitbester ÖSV-Athlet an der elften Stelle. Ex-Weltmeister Bernhard Gruber wurde wegen eines regelwidrigen Sprunganzuges disqualifiziert.

Am Sonntag folgt in der norwegischen Olympiastadt von 1994 noch ein Großschanzenbewerb mit einem Sprung und anschließendem Langlaufen über 10 km.