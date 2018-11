Stefan Kraft sprang als bester Österreicher in der Qualifikation in Nischnij Tagil auf den zehnten Rang. Daniel Huber, Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald qualifizierten sich, Manuel Fettner und Clemens Aigner schauten durch die Finger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den ersten der zwei Skisprung-Weltcupbewerbe in Nischnij Tagil (Russland) als bester Österreicher mit einem 125-m-Flug den zehnten Rang belegt. Daniel Huber (120) landete an der zwölften Stelle. Erster war der Pole Piotr Zyla mit der Bestweite von 134 Metern vor Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (Japan/130,5).

Aus dem ÖSV-Sextett sicherten sich auch Gregor Schlierenzauer als 27. (119 m) und Philipp Aschenwald als 35. (111) ihre Plätze im 50-köpfigen Feld am Samstag (15.45 Uhr MEZ/live ORF eins). Manuel Fettner (51./106,5) und Clemens Aigner (52./105,5) müssen hingegen auf die zweite Chance am Sonntag hoffen.

Ergebnisse Qualifikation Skisprung-Weltcup der Herren in Nischnij Tagil (Hillsize 134): 1. Piotr Zyla (POL) 128,9 Punkte (134 m)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 128,3 (130,5)

3. Johann Andre Forfang (NOR) 127,1 (133,5)

4. Kamil Stoch (POL) 124,3 (127). Weiter:

10. Stefan Kraft 109,2 (125)

12. Daniel Huber 108,6 /120)

27. Gregor Schlierenzauer 96,8 (119)

35. Philipp Aschenwald 90,6 (111). Nicht qualifiziert u.a.:

51. Manuel Fettner 77,8 (106,5)

52. Clemens Aigner (alle AUT) 77,5 (105,5)