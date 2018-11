Facebook

Franz-Josef Rehrl © APA/EXPA/JFK

Nach dem Auftakt in Ruka, wo Mario Seidl seinen ersten Sieg feiern konnte, macht der Kombinierer-Weltcup dieses Wochenende in Lillehammer Station. In Norwegen stehen gleich drei Einzel-Bewerbe auf dem Programm. Und bei der ersten Konkurrenz am Freitag auf der Normalschanze präsentierten sich die Österreicher erneut stark.

Nach dem Springen bei schwierigen Bedingungen mit wechselndem Wind und Regen landeten Franz-Josef Rehrl und Seidl auf den ersten beiden Plätzen (dieses Zwischenergebnis gab es zuletzt 2017 in Oslo). Der Steirer Rehrl startete mit 27 Sekunden Vorsprung auf Seidl in den Langlauf über 5 Kilometer. Dritter war der Norweger Espen Björnstad (+ 34 Sekunden), die besten zwölf lagen innerhalb einer Minute.

In der Loipe wurde Seidl bereits nach 0,8 Kilometern von den ersten Verfolgern, die vom Deutschen Eric Frenzel angeführt wurden, geschluckt, Rehrl, dessen Eltern erstmals in Lillehammer mit dabei waren, hatte zu diesem Zeitpunkt nach wie vor 27 Sekunden Vorsprung. Bei 2,5 Kilometern, also der Hälfte des Rennens, waren es noch immer 22 Sekunden. Nach 3,3 Kilometer war der Vorsprung auf 15 Sekunden geschrumpft.

Knapp vor dem Ziel konnten der Norweger Jarl Magnus Riiber sowie Frenzel aber noch schlucken - Riiber überquerte im Fotofinish eine Hundertstel vor dem Deutschen als Erster die Ziellinie, Rehrl kam mit 5,7 Sekunden Rückstand als Dritter über die Ziellinie und feierte damit seinen ersten Podestplatz überhaupt. Seidl rundete als Fünfter das erneut mannschaftlich starke Ergebnis der Österreicher ab.

"Ich bin sehr glücklich, habe sehr hart gearbeitet dafür. Im Laufen ist eben noch ein bisschen zäh für mich. Aber ich habe alles gegeben", sagte Rehrl in einem ersten Interview.

Am Samstag steigt der Massenstartbewerb - da gibt es zuerst das Langlaufen und dann das Springen.