Beim Kombinierer-Weltcup in Lillehammer liegen Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl nach dem Springen in Front.

Franz-Josef Rehrl bei der Arbeit © GEPA pictures

Die österreichischen Kombinierer haben beim Weltcup in Lillehammer am Freitag im Normalschanzen-Springen stark aufgezeigt. Bei schwierigen Bedingungen mit wechselndem Wind und Regen landeten Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl auf den ersten beiden Plätzen. Rehrl startet um 14:30 Uhr Langlauf (live ORF eins) mit 27 Sekunden Vorsprung auf Ruka-Sieger Seidl in den Langlauf über 5 Kilometer.

Dritter ist der Norweger Espen Björnstad (+ 34 Sek.). Die besten zwölf liegen innerhalb einer Minute. Drittbester ÖSV-Mann war Lukas Greiderer (1:13 Min.) an der 14. Stelle.