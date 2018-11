Riesenpech für Daniela Iraschko-Stolz. Die Steirerin kam im Training zu Sturz und hat sich wohl die Nase gebrochen. Der Saisonstart am Freitag in Lillehammer wackelt.

Daniela Iraschko-Stolz im Krankenhaus © FACEBOOK

Es war der letzte Trainingssprung am Montag. Daniela Iraschko-Stolz zeigte bis zu diesem Sprung starke Leistungen. Doch dann passierte es. Die Steirerin, die am vergangenen Mittwoch ihren 35. Geburtstag feierte, verkantete bei der Landung mit den Skiern und krachte mit dem Gesicht in den pickelharten Schnee. Die Folge: "Die Nase ist höchstwahrscheinlich gebrochen. Sie hat auch leichte Schmerzen im Knie und Kopfweh", erzählt ÖSV-Damen-Cheftrainer Harald Rodlauer.

Doch dürfte es sich vor allem im Knie um nichts Gröberes handeln. "Das Gesicht ist mir egal. Hauptsache bei den Beinen fehlt nichts", gab sich die Steirerin vom Kranknebett aus bereits wieder kämpferisch. Eine genauere Untersuchung soll nun am Mittwoch erfolgen, wenn der ÖSV-Teamarzt in Norwegen eintrifft. Ob Iraschko-Stolz am Freitag beim ersten Weltcupbewerb in Lillehammer am Zitterbalken sitzen wird, ist derweilen noch fraglich.

