Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Seidl © GEPA pictures

Das nennt man einen vielversprechenden Weltcup-Auftakt. So sicherte sich Mario Seidl in Ruka nicht nur den ersten Sieg der neuen Saison sondern feierte zugleich seinen ersten Triumph im Weltcup. Die Leistung nährt auch die Hoffnung für die Heim-Weltmeisterschaft, die Mitte Februar in Seefeld über die Bühne geht.

Der Salzburger Seidl, der sich heuer bereits den Gesamtsieg im Sommer-GP gesichert sowie beide Staatsmeistertitel gesichert hat, ging nach dem von starkem Wind beeinträchtigten Springen und einem gigantischen Satz auf 145,5 Meter mit 57 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Jarl Magnus Riiber in die 10-Kilometer-Loipe. Zwar konnte sich der Norsker kontinuierlich an den Österreicher herankämpfen, doch rettete der 25-Jährige aus St. Veit am Ende noch 16,5 Sekunden über die Ziellinie. Dritter wurde der Deutsche Johannes Rydzek.

Auch die übrigen Österreicher schlugen sich beachtlich: Routinier Willi Denifl wurde starker Sechster, Lukas Greiderer vor dem Steirer Martin Fritz Zehnter.