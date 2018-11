Facebook

Langläufer Tobias Habenicht hat die Nordische WM fest vor Augen © KK/Dorninger

Es ist ein hartes Brot, erst recht, wenn man nicht im ÖSV-Kader aufscheint. Kärntens stärkster Langläufer Tobias Habenicht (Sportunion Klagenfurt) kennt diesen Umstand, lässt sich davon aber nicht beirren. Er hat nämlich ein großes Ziel vor Augen: die Nordische WM in Seefeld. „Die Kaderlimits sind hoch angesetzt, deshalb ist es nicht ungewöhnlich, aber ich will da wieder hinein. Wie ich letztes Jahr in die Saison gestartet bin, wäre es sich ausgegangen, aber ich hatte mit einem Formeinbruch zu kämpfen, da ich das Training nicht optimal geplant habe. Es sind einfach Dinge nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.“

