Philipp Orter kämpft beim Springen etwas mit der Anlaufgeschwindigkeit © APA

Welcher Kombinierer träumt nicht von einer Medaille bei einer Heim-Weltmeisterschaft. So auch der Afritzer Philipp Orter, dessen Blick im Augenblick allerdings auf andere Dinge gerichtet ist. Die Nordische Ski-WM, die von 19. Februar bis 3. März in Seefeld in Szene geht, spielt aktuell eher eine Nebenrolle. Denn der 24-Jährige scheint zum ersten Mal nach 2014 nicht im ÖSV-Aufgebot beim Weltcup-Auftakt der Kombinierer in Finnland auf.

