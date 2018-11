Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Müller (l.) bei der Therapie. Der Kärntner (2. von links) holte mit den Rugby-Bulls bei den Staatsmeisterschaften Silber © Thomas Kaserer Fotografie; Privat

Am 13. Jänner 2019 jährt sich der Sturz am Kulm bei Skispringer Lukas Müller bereits zum dritten Mal. Nach kontinuierlichen Höhen und Tiefen und zahlreichen Therapien gelang dem Spittaler, der seit dem Unfall inkomplementär querschnittsgelähmt ist, nun ein toller sportlicher Erfolg. Mit den „Rugby-Bulls“ holte sich der 26-Jährige bei den Staatsmeisterschaften im Rollstuhlrugby in Amstetten die Silbermedaille. „Leider haben wir Gold zum Schluss hergegeben, aber trotzdem ist es richtig cool, weil es die erste Medaille für Salzburg seit zehn Jahren ist. Ich spiele jetzt knapp zwei Jahren und da ist schon einiges weitergegangen, auch muskulär.“

Und wenn man den ehrgeizigen Kärntner kennt, kann man sich vorstellen, dass er sein nächstes Ziel bereits anpeilt: den Sprung ins österreichische Nationalteam. „Ich trainiere ja nicht dafür, dass ich dann nicht in einem Wettkampf teilnehme“, grinst die Frohnatur.

Erfreulich ist auch die Tatsache, dass Müller im Sommer weitere große Fortschritte gemacht hat und das wider Erwarten aus seiner Sicht. „Ich hab’ zwar zwischendurch eine auf den Deckel bekommen, aber das gehört dazu.“ Die Arbeit mit einer jungen Physiotherapeutin, die er aus seiner Rehazeit in der Doppler-Klinik kennt, macht sich von Tag zu Tag bezahlt:

Ich mach’ inzwischen viel auf den Füßen und im Stehen und hab’ dadurch mehr Ausdauer. So wird der Rumpfbereich gestärkt. Rumpftraining ist langweilig und zach, aber wirkt sich mit der Zeit positiv aus. Solche Momente überraschen mich selbst.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.