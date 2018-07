Facebook

Strobl gratulierte © KK

Aus rot-weiß-roter Sicht war der FIS-Cup in der Villacher Alpenarena bei den Damen ein voller Erfolg. Die Salzburgerin Chiara Hölzl (20) war eine echte Bank und holte zwei Siege. Am ersten Tag sprang sie Ema Klinec (SLO) und Daniela Haralambie (ROU) davon, Lisa Eder (7.) und Eva Pinkelnig (13.) sorgten für zwei weitere gute Platzierungen. Auch noch unter die besten 30 sprangen die Kärntnerinnen Sophie Sorschag (28.) und Hannah Wiegele (30.). Tags darauf hatte Hölzl etwas mehr Mühe, war sie nach dem ersten Durchgang schließlich nur auf Rang vier gelandet. Der zweite Sprung war allerdings so perfekt, dass Klinec und ihrer Landsfrau Nika Kriznar wieder nur die restlichen Podestplätze übrig geblieben waren. Im erweiterten Spitzenfeld landeten auch noch Lisa Eder (9.) und Elisabeth Raudaschl (13.).

Starke Schweizer Herren

Die ÖSV-Herren konnten sich keine Stockerlplätze herausspringen, am Samstag gewann der Deutsche Justin Nietzel vor dem Schweizer Luca Egloff und Zak Mogel (SLO). Bester Österreicher war Markus Schiffner auf Rang sieben. Am Sonntag schrammte Elias Tollinger als Fünfter nur knapp am Podest vorbei. Den Sieg holte sich der erfolgreichste Athlet des Wochenendes, Luca Egloff. Er gewann vor dem aus dem Weltcup bekannten Landsmann Gregor Deschwanden. Die erst am Freitag frisch gewählte LSVK-Präsidentin Claudia Strobl-Traninger gratulierte.