Nach dem verpatzten Winter bereiten sich Österreichs Skispringer in Villach auf den Winter vor. Neo-Trainer Andreas Felder will Stefan Kraft & Co wieder Flügel verleihen und setzt voll auf Teamarbeit.

Stefan Kraft und Michael Hayböck nach dem Training in der Villacher Alpenarena © Andreas Jandl

Die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke und dennoch herrscht ein Hauch von Winter in der Villacher Alpenarena. Österreichs Skispringer sind dort zu Gast, um sich nach den bescheidenen Leistungen im vergangenen Winter wieder an alte Stärken heranzutasten. Seit Montag macht die im Bundessportzentrum Faaker See stationierte Truppe von Neo-Trainer Andreas Felder in Villach und Planica den Luftraum unsicher. Immerhin steht mit der Heim-WM in Seefeld ein Höhepunkt im kommenden Winter auf dem Wettkampfplan.

