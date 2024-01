Auf geht‘s in die letzte Runde. Heute steigt in Bischofshofen das Finale der 72. Vierschanzentournee. Wer wird am Ende die Nase vorne haben? Zum dritten Mal der Japaner Ryoyu Kobayashi? Nach 21 Jahren mit Andreas Wellinger erstmals wieder ein deutscher Springer? Oder am Ende doch noch ein Österreicher? Hier verpassen Sie nichts?