Das gelbe Trikot des Weltcupführenden lässt die Brust eines jeden Spitzensportlers anschwellen. Immerhin signalisiert es sowohl den Fans als auch der Konkurrenz: Aufgepasst! Hier kommt der bisher Beste der Saison! Für Stefan Kraft ist das schmucke Dress grundsätzlich nichts Unbekanntes, allerdings durfte er es in seiner bereits elf Jahre währenden und äußerst erfolgreichen Weltcupkarriere noch nie zum Start der Vierschanzentournee tragen. Mit fünf Saisonsiegen (insgesamt sind es derer bereits 35!) sowie zwei weiteren Podestplätzen führt der Pongauer mit über 200 Punkten Vorsprung den Gesamtweltcup an und hebt somit heute (17.15 Uhr, ORF 1 live) in Oberstdorf als großer Favorit in das Schanzenspektakel rund um den Jahreswechsel ab.

Aber Achtung! Die Tournee meint es mit den Trägern des Gelben Trikots nicht immer gut. Im Gegenteil - in den vergangenen 15 Jahren gelang es gerade einmal vier Springern, die als Weltcupführende nach Oberstdorf kamen, auch die Tournee zu gewinnen. Darunter Thomas Morgenstern 2010/11 und Gregor Schlierenzauer 2012/13. Somit kann man von einem wahren Favoritenfluch sprechen. Wenn diesen einer ablegen kann, dann aber Kraft. Immerhin weiß der 30-Jährige bereits, wie man das Großereignis gewinnt. 2014/15 gelang dem Salzburger das Meisterstück, seitdem konnte sich kein ÖSV-Adler mehr in die Siegerliste eintragen.

„Die Konkurrenz schläft nicht“

„Um die Favoritenrolle komme ich wohl nicht herum. Ich bin Topfavorit und das werde ich jetzt auch nicht abstreiten. Es zeigt, dass es bis jetzt super gelaufen ist. Aber die Konkurrenz schläft nicht“, warnt sich Kraft vor dem Auftakt selbst. Und der Österreicher übt sich zugleich in Demut: „Ich versuche, das Ganze zu genießen. Dass man so einen Flow haben kann, ist ein Geschenk.“ Dass ihm mittlerweile auch die Routine helfend zur Seite steht, ist klar. Aber: „Es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter. Es schaut alles immer leichter aus, als es tatsächlich ist. Ich muss mich am Zitterbalken immer wieder aufs Neue herholen, meine Sachen durchziehen und darauf achten, dass mein Körper mitspielt.“

Dass die Tournee kein Selbstläufer ist, beweist die Vergangenheit. „Nachdem Österreich siebenmal in Folge gewonnen hat, haben alles geglaubt, das geht so locker weiter. Aber jetzt warten wir schon neun Jahre auf den nächsten Triumph. Das zeigt, wie schwer es eigentlich ist. Man muss nur ein- oder zweimal krank sein, mit dem Wetter Pech haben oder einen Sprung verhauen - dann sind die Jahre schon dahin“, weiß Kraft, der in den vergangenen zehn Tagen alles dafür getan hat, „damit ich meinen schmerzenden Rücken wieder in den Griff bekomme. Und ich fühle mich jetzt auch gut, habe mit Spezialisten Übungen gemacht. Mal schauen, wie es wieder mit dem Springen gehen wird.“

Österreich gegen Deutschland

Genaugenommen geht es beim Schwarzacher um eine muskuläre Disbalance, die ihn bereits seit Jahren immer wieder plagt. „Ein Muskel macht immer extrem zu und drückt auf den Nerv. Das strahlt dann auf die Rippen aus und ich kann mich dann nicht mehr drehen. Das wird beim Springen mit der Anspannung und der Kälte natürlich nicht besser. Aber im Moment funktioniert es gut.“ Auf das vorprogrammierte Duell Österreich gegen Deutschland freut sich Kraft freilich: „Ich finde es leichter für uns, wenn wir in Deutschland beginnen. Wenn man mit bereits zwei guten Wettkämpfen in die Heimat kommt, ist es leichter, mit dem Druck umzugehen.“

Zum Stolperstein für den Österreicher könnte aber nicht nur die Konkurrenz, sondern auch die Schanze in Garmisch werden. Der Olympia-Bakken hat Kraft in der Vergangenheit schon öfter aus dem Rennen um den „Goldenen Adler“ geworfen. „Vielleicht wird Garmisch ja doch einmal abgesagt und wir springen zweimal in Innsbruck. Ich würde es unterschreiben“, scherzt der Weltrekordhalter (253,5 m). „Nein, im Ernst. Wenn Momentum und Flow passen, dann wird es auch in Garmisch funktionieren.“

Fünf in den Top 15

Kraft ist aber freilich nicht der Einzige aus dem ÖSV-Adlerhorst, der bei der Tournee aufs oberste Podest springen kann. Mit Jan Hörl (6.), Daniel Tschofenig (11.), Michael Hayböck (12.) und Manuel Fettner (15.) finden sich vier weitere Österreicher in den Top 15 des Gesamtweltcups. Dazu kommt noch Clemens Aigner. Kraft: „Wir haben heuer eine extrem starke Mannschaft. Das gibt einen zusätzlichen, extrem wichtigen Rückhalt.“