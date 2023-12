Die Tournee startet – und trotz zwischenzeitlicher Rückenprobleme ist Stefan Kraft bestens gerüstet. Der Salzburger geht als Favorit in den ersten Saisonhöhepunkt – der zweite folgt mit der Heim-Skiflug-WM am Kulm Ende Jänner. Aber nicht nur er ist wieder in Topform, auch zwei „Teamkollegen“ zeigen sich sportlich von ihrer besten Seite: Krafts langjähriger Zimmerkollege Michael Hayböck ist drauf und dran, nach schwierigen Zeiten wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. Und der Gesamtweltcupsieger der nordischen Kombination, Johannes Lamparter, ist in dieser Saison ebenfalls wieder auf bestem Weg, um die große Kristallkugel mitzukämpfen. Was das Trio gemein hat: Es arbeitet seit Jahren mit Patrick Murnig zusammen, ihrem „systemischen Coach“, der mit seiner Firma „Jump and Reach“ („JaR“) Begleiter auf dem Weg ganz nach oben war und ist.

Zusammen mit „JaR“ wagte sich das Trio zuletzt in Innsbruck, in der Präsidentensuite des „Adler‘s“, auf ungewohntes Terrain: Statt sportlichen Höchstleistungen hieß es, auch vor der Kamera gute Figur zu zeigen, ging es doch darum, auch die modischen Fertigkeiten zu zeigen. Dabei wurde auch ein Video gedreht, dass das Trio von einer anderen Seite zeigt. Das Thema „Persönlichkeitsentwicklung und Wertehaltung“ ist für ihren langjährigen Wegbegleiter Patrick Murnig Kernstück seiner speziellen Methodik, mit der er seit über 20 Jahren Menschen begleitet und trainiert – für ihn ist es auch das Geheimnis des Erfolgs des Trios. Das Video ermöglicht nicht nur ein Blick hinter die Kulissen eines Fashionshootings. „Es ist eine Reise in die Welt von Stefan Kraft, Michael Hayböck und Johannes Lamparter, abseits von Siegen und Medaillen“, verspricht Murnig.

Das Video zum Fotoshooting von Kraft, Hayböck und Lamparter