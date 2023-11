Am Samstag (2. Durchgang ab 17 Uhr live in ORF 1) heben die Skispringer in Ruka in ihren ersten Weltcup-Bewerb ab. Kommentiert wird der Wettkampf gewohnt von Michael Roscher. Allerdings muss der ORF-Mann diesmal auf seinen „Co“ Andreas Goldberger verzichten. Denn die heimische Weitenjagd-Legende hat sich den Arm gebrochen und konnte die Reise nach Finnland nicht antreten.

Passiert ist es bei einem Sturz beim Auslaufen mit den Kindern. „Leider kann ich wegen einer Gipshand nicht beim Weltcupauftakt in Ruka dabei sein. Ich werde aber von zu Hause aus ganz fest die Daumen drücken und natürlich auf ORF 1 dabei sein“, schreibt „Goldi“ auf Facebook. Roscher ließ mit seiner Antwort nicht lange warten: „Gute Besserung, Andi! Ich vermisse dich jetzt schon. Werd mein Bestes geben, ohne dich.“