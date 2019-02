Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Ich muss mich jetzt gleich einmal entschuldigen für die Wortwahl, die gleich folgt. Aber am Tag vor der Damen-Abfahrt, in einer schwedischen Bäckerei (leider ohne Kanelbulle, geschweige denn -bullar, dafür blieb keine Zeit), stand Stephanie Venier am Tisch und sagte: „Karma is a bitch!“ Was so viel heißen sollte wie: „Im Leben kommt alles zurück.“ Was das übrigens auf Schwedisch heißt, weiß ich auch nicht. Die Schweden würden wohl zwei Kanelbullar futtern und gar nichts sagen. Dann kommen wenigstens die Kalorien.

Wobei wir schon bei einer Parallele zu den Schweden sind, denn es geht ums Reden. Ich teile ja mit Kollege S. aus S. ein Appartement. Das hat den Vorteil, dass er am Abend gerne kocht. Aber den Nachteil, dass er morgens, sagen wir so, nicht ganz schnell in die Gänge kommt. Soll heißen: Frühstück ist mein Zuständigkeitsbereich. Und weil ich meist Stunden vor ihm wach bin (kein Scherz), bin ich dann eben wirklich wach, bis er wach ist. Was zur Folge hat, dass ich dann schon in der Lage wäre, zwei, drei Sätze zu sprechen. Im Normalfall, teilt mir die Familie immer mit, zählt das Sprechen am Morgen nämlich nicht zu meinen Stärken. Angeblich nicht nur morgens. Ich empfinde das ja ein wenig anders, aber bitte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.