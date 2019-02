Facebook

Manchmal ist es ja verblüffend, wie schnell man sich selbst untreu wird. Eigentlich wollte ich ja auf "eigentlich" verzichten. Und dann kommt man noch schneller in Situationen, in denen dieses Wort passt, als geplant. Weil eigentlich dachte ich ja, dass die Ausführungen von Kollege Krause über das schwedische "Å" schon gereicht hätten. Und ich nicht näher darauf eingehen muss, was dieses "Å" mit "Aa" zu tun hat und wieso das "O" auch noch ins Spiel kommt. Oder eigentlich sogar der Spielmacher ist. Das Schöne an Briefen ist ja, dass man mitunter auch Antworten bekommt. Und eine dieser Antworten war ein Hilferuf aus Graz: "Sie sind", hieß es da, "eine meiner letzten Hoffnungen." Oha. Oder auch: Åha. Womit wir nämlich beim Kern der Sache sind: Das A mit dem kleinen Ringerl obendrauf ist nämlich gar kein "A", sondern ein "O". Weil sich das bei uns noch nicht immer so herumgesprochen hat, hat mich DI Harrich gebeten, es ein für alle Mal klarzustellen. Weil man sich ja nicht auf Dauer ein X für ein O vormachen sollte.

