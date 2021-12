Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Alexander Pointner analysiert das Wochenende in Klingenthal und weiß, warum die Norwerger im Vorteil waren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AFP

Der internationale Skisprungzirkus der Herren blickt auf eine äußerst turbulente Vorstellung zurück. Das Wettkampfwochenende im deutschen Klingenthal lieferte einige Überraschungen und unerwartete Ergebnisse – einzig der Erfolg von Stefan Kraft am Samstag war vorhersehbar. Der Salzburger war in den letzten Wochen unbeirrt seinen Weg gegangen und schaffte es so von der Nicht-Qualifikation zum Saisonauftakt zum ersten Sieg seit vielen Monaten.