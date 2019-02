Drei vierte Plätze, aber keine Medaille: was Österreichs Ski-Damen in Aare gefehlt hat – und warum das diesmal kein Drama ist. Eine Analyse.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Katharina Liensberger wurde im Slalom Vierte - zum wiederholten Male verpasste eine ÖSV-Dame knapp das Podest © GEPA pictures

Wieder nicht(s). Wieder den Platz, den keiner haben will bei einer Weltmeisterschaft. Auch Katharina Liensberger wurde in der letzten Damen-Disziplin in Aare, dem Slalom, Vierte und besiegelte damit die erste medaillenlose WM der österreichischen Ski-Damen seit 37 Jahren, seit Schladming 1982. Doch halt! Medaillenlos? „So stimmt das nicht“, beeilt sich Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum da zu sagen, „wir haben ja auch 50 Prozent zur Medaille im Team beigesteuert. Also kann man nicht sagen, dass wir keine Medaille haben!“

Mehr zum Thema Noch ohne Titel Österreich droht erste Ski-WM ohne Gold seit 32 Jahren

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.