Manuel Feller © GEPA pictures

Manuel Feller liegt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang mehr als 1,8 Sekunden hinter Alexis Pinturault. Vor dem zweiten Lauf wurde der Tiroler im ORF-Interview gefragt, was mit diesem Rückstand noch möglich ist. Fellers Antwort: "Haushoch gwinna werd mas nimma."

Das erinnert an Toni Pfeffer. Der Verteidiger hat im Trikot des Nationalteams einmal in der Pause mit identer Antwort reagiert. In Valencia war die ÖFB-Elf, trainiert von Herbert Prohaska, zur Pause 0:5 im Rückstand. "Hoch werd mas nimma gwinnan", erklärte Pfeffer damals.