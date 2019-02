Facebook

Marcel Hirscher ist weiter nicht fit © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Marcel Hirscher, die größte österreichische Hoffnung auf Goldmedaillen in Aare, kämpft weiter mit seiner Gesundheit. Der Erkrankte hat sich am Donnerstag mit einem Audiofile an die Medien gewandt. "Es geht mir sicher nicht besser als gestern. Okay, ich war ein bisschen Skifahren, aber die meiste Zeit war ich im Bett. Das heißt Daumenhalten, dass das morgen was wird, aber allzu optimistisch bin ich momentan nicht, dass das tipptop sein wird", sagte der Salzburger vor dem WM-Riesentorlauf im Aare. Am Sonntag geht der Slalom über die Bühne.

Der Titelverteidiger erklärte, er habe aber noch 24 Stunden Zeit. "Halsweh, Ohrenweh, Schnupfen, wie man hört, und Gliederschmerzen. Also ich würde sagen, ich bin zwar kein Doktor, aber es hört sich ein bisschen nach einem grippalen Infekt an", schilderte er seine Symptome. Der Salzburger war am Mittwoch in Aare angereist, hatte wegen seiner Erkrankung aber den Medientermin am Abend absagen müssen.

Kann ein kranker Marcel Hirscher die ÖSV-Bilanz bei der Ski-WM noch retten? Weiter herrscht Rätselraten um den Gesundheitszustand von Marcel Hirscher vor dem Riesentorlauf am Freitag. Nachdem der ÖSV-Superstar am Mittwoch einen Medientermin ausgelassen hatte, ging es ihm auch am Donnerstag noch nicht besser. Ja, selbst wenn Marcel Hirscher nicht topfit ist, fährt er immer noch schneller als die Konkurrenz. Nein. Wenn du bei einer WM nicht topfit an den Start gehst, hast du keine Chance - auch nicht, wenn du Marcel Hirscher heißt. Was soll es da zu retten geben? Ich finde, wir haben eine Medaillenbilanz, die vollkommen in Ordnung ist.