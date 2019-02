Facebook

Die Speed-Damen haben ihre Chance bereits vergeben © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Drei WM-Bewerbe, zweimal Blech - Österreichs alpine Ski-Damen sind medaillenlos und bitter enttäuscht in die zweite Woche in Aare gezogen. "Der Lauf für eine Medaille ist nicht gelungen", sagte Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum. Nach dem Teambewerb gibt es im Riesentorlauf und Slalom noch Möglichkeiten, in den Plusbereich zu kommen, das wird allerdings schwierig.

Klar sei das enttäuschend, aber zweimal sei man kapp drangewesen, in der Abfahrt Stephanie Venier und in der Kombination Ramona Siebenhofer verpassten als jeweils Vierte Bronze jeweils nur um 4/100 Sekunden. "Die ganze Crew, die Mädchen haben alles gegeben dafür, es war die eine oder andere Kleinigkeit, die einfach nicht zu hundert Prozent gepasst hat. Und vielleicht auch die letzte Abgebrühtheit, die du vielleicht auch brauchst, um das drüberzubringen", sagte Kriechbaum.

Ski-WM in Aare: Die ÖSV-Athleten bei der Weltmeisterschaft Christina AGER (23 Jahre)

Geboren: 11. November 1995 in St. Johann in Tirol

Wohnort: Söll/Tirol

Familienstand: ledig

Verein: WSV Söll

Hobbys: Skifahren, Windsurfen, Tennis

Größte Erfolge:

Weltcup: 4. Slalom Levi 2014, 9. Abfahrt Cortina 2019

Olympische Jugendspiele: Gold Team-Event und Bronze Super-G 2012

Europacup: 5 Siege

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Franziska GRITSCH (21)

Geboren: 15. März 1997 in Innsbruck

Wohnort: Umhausen/Tirol

Familienstand: ledig

Verein: SC Sölden

Hobbys: Lesen, Sport, Wandern

Größte Erfolge:

Weltcup: 12. Slalom Zagreb 2019, 13. Parallelslalom St. Moritz 2018,

Junioren-WM: Silber Super-G 2017, Silber Slalom und Super-G 2018,

Bronze Alpine Kombination 2017 und 2018

Europacup: 3 Siege

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Ricarda HAASER (25)

Geboren: 10. September 1993 in Innsbruck

Wohnort: Maurach/Tirol

Familienstand: ledig

Verein: SV Achensee

Hobbys: Radfahren, Slackline, Trial, Musik hören

Größte Erfolge:

Olympia: 13. Alpine Kombination sowie

17. Riesentorlauf 2018 Pyeongchang

WM: 9. Kombination 2017 St. Moritz

Weltcup: 4. Riesentorlauf Ofterschwang 2018, 3-mal Top 5

Europacup: Gesamtsieg und Sieg RTL-Wertung 2014/15, 4 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Katharina HUBER (23)

Geboren: 3. Oktober 1995 in Leoben/Steiermark

Wohnort: St. Georgen am Reith/NÖ

Familienstand: ledig

Verein: Sportunion Waidhofen a.d. Ybbs

Hobbys: Wasserski, Klettern, Tennis, Kochen

Größte Erfolge:

Weltcup: 11. Slalom Maribor 2019, 9 Top-20-Resultate

Junioren-WM: Silber Teambewerb 2015 und Bronze Slalom 2016

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Katharina LIENSBERGER (21)

Geboren: 1. April 1997 in Feldkirch/Vorarlberg

Wohnort: Göfis/Vorarlberg

Familienstand: ledig

Verein: SK Rankweil

Hobbys: Wandern, Tennis, Kitesurfen, Wasserski, Harfe spielen

Größte Erfolge:

Olympia (1 Silber): Silber Teambewerb und 8. Slalom 2018 Pyeongchang

Weltcup: Dritte Slalom Flachau 2019, 4-mal Top 5

Junioren-WM: Silber Riesentorlauf und Teambewerb 2017

Europacup: 2 Siege

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Chiara MAIR (22)

Geboren: 31. August 1996 in Innsbruck

Wohnort: Götzens/Tirol

Familienstand: ledig

Verein: SK Götzens

Hobbys: Reiten, Speedskating

Größte Erfolge: Junioren-WM-Bronze 2017 im Riesentorlauf und Slalom

Weltcup: beste Platzierung 13. Platz Zagreb-Slalom am 5. Jänner 2019

Europacup: 11. Gesamtwertung 2016/17, 6 Podestplatzierungen

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Bernadette SCHILD (29)

Geboren: 2. Jänner 1990 in Zell am See/Salzburg

Wohnort: Innsbruck

Verein: SC Dienten

Familienstand: verheiratet mit Armin

Hobbys: Klettern, Wellenreiten, Laufen, Lesen

Größte Erfolge:

Olympia: 7. Slalom sowie 24. Riesentorlauf 2018 Pyeongchang,

Ausfall Slalom 2014 Sotschi

WM: 10. Slalom 2017 St. Moritz, 12. Slalom 2013 Schladming,

17. Riesentorlauf 2017 St. Moritz

Weltcup: 2-mal Slalom-Zweite - Lenzerheide 2013 und Flachau 2018

Dritte Slalom Levi 2019, 18-mal Top 5

Junioren-WM: Gold Slalom 2008, Silber Slalom 2009

Europacup: Sieg Slalomwertung 2009/2019, 2 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2013, 2017 GEPA Nicole SCHMIDHOFER (29)

Geboren: 15. März 1989 in Friesach/Kärnten

Wohnort: Schönberg/Steiermark

Familienstand: ledig

Verein: Union Schönberg-Lachtal

Hobbys: Schlagzeug, Football, Radfahren, Lesen

Größte Erfolge:

Olympia: 12. Abfahrt sowie 18. Super-G 2018 Pyeongchang,

Ausfall Super-G 2010 Vancouver

WM (1 Gold): Gold Super-G 2017 St. Moritz,

4. Abfahrt 2015 Vail/Beaver Creek,

11. Super-G 2013 Schladming,

16. Abfahrt 2017 St. Moritz

Weltcup: 2 Abfahrtssiege Lake Louise 2018,

Sieg Super-G Garmisch-Partenkirchen 2019,

Zweite Super-G Cortina 2013, 9-mal Top 3

Junioren-WM: Gold Super-G und RTL 2007,

Silber Alpine Kombination 2007,

Bronze Abfahrt 2007, Bronze Abfahrt 2009

Europacup: Dritte Abfahrtswertung 2007/08, 1 Sieg

* WM-Einsätze bisher: 2013, 2015, 2017 GEPA Ramona SIEBENHOFER (27)

Geboren: 29. Juli 1991 in Tamsweg/Salzburg

Wohnort: Krakau/Steiermark

Familienstand: ledig

Verein: USV Krakauebene

Hobbys: Musik, Natur, Lesen, Kochen

Größte Erfolge:

Olympia: 7. Alpine Kombination sowie 10. Abfahrt 2018 Pyeongchang

WM: 9. Abfahrt 2017 St. Moritz

Weltcup: 2 Abfahrtssiege Cortina 2019, 2-mal Dritte

(Abfahrt Lake Louise 2015, Abfahrt Gröden 2018), 8-mal Top 5

Europacup: Sieg Gesamt- sowie RTL-Wertung 2012/13,

Sieg Abfahrtswertung 2014/15, 8 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Tamara TIPPLER (27)

Geboren: 9. April 1991 in Rottenmann/Steiermark

Wohnort: Mautern/Steiermark

Familienstand: ledig

Verein: SV Union Mautern

Hobbys: Klettern, Schwimmen, Wasserski, Rollerskaten

Größte Erfolge:

Olympia: 21. Super-G 2018 Pyeongchang

WM: 20. Super-G 2017 St. Moritz

Weltcup: Zweite Super-G Lake Louise 2015, 3-mal Super-G-Dritte

(Soldeu 2016, Lenzerheide 2016, Cortina 2019), 5-mal Top 5

Europacup: Zweite Abfahrtswertung 2014/15, 2 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Katharina TRUPPE (23)

Geboren: 15. Jänner 1996 in Villach/Kärnten

Wohnort: Latschach/Kärnten

Familienstand: ledig

Verein: ASKÖ ESV St. Veith

Hobbys: mit Freunden treffen

Größte Erfolge:

WM: 5. Teambewerb sowie 19. Slalom 2017 St. Moritz

Weltcup: 2-mal Slalom-Fünfte (Flachau 2018,

Semmering 2018), 16-mal Top 10

Junioren-WM: Bronze Slalom 2015

Europacup: Zweite Slalomwertung 2014/15, 1 Sieg

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Stephanie VENIER (25)

Geboren: 19. Dezember 1993 in Innsbruck

Wohnort: Oberperfuss/Tirol

Familienstand: ledig

Verein: SV Oberperfuss

Hobbys: Shoppen, Kochen

Größte Erfolge:

Olympia: Ausfall Abfahrt 2018 Pyeongchang

WM (1 Silber): Silber Abfahrt 2017 St. Moritz,

Siebente Super-G 2017 St. Moritz

Weltcup: Sieg Abfahrt Garmisch-Partenkirchen 2019,

Zweite Super-G Garmisch-Partenkirchen 2017,

2-mal Dritte, 6-mal Top 5

Junioren-WM: Gold Super-G 2013, Silber Abfahrt 2013 und Super-G 2014

Europacup: Dritte Abfahrtswertung 2013/14

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Romed BAUMANN (33 Jahre)

Geboren: 14. Jänner 1986 in St. Johann in Tirol

Wohnort: Hochfilzen/Tirol

Familienstand: ledig, eine Tochter (Magdalena, geb. 2016)

Verein: SC Hochfilzen

Hobbys: Tennis, Trial

Größte Erfolge:

Olympia: 5. Riesentorlauf 2010 Whistler, 14. Super-Kombi 2014 Sotschi

WM (1 Silber/1 Bronze):

Silber Teambewerb 2011 Garmisch

Bronze Super-Kombination 2013 Schladming

4. Alpine Kombination 2015 Vail/Beaver Creek, 4. Abfahrt und

6. Super-G 2011 Garmisch

Weltcup: 2 Siege - Super-Kombinationen Sestriere 2009, Chamonix 2012

Junioren-WM: Gold Abfahrt 2004 und Kombination 2006

Europacup: Abfahrts-Gesamtsieger 2005/06

* WM-Einsätze bisher: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 GEPA Stefan BRENNSTEINER (27)

Geboren: 3. Oktober 1991 in Zell am See/Salzburg

Wohnort: Niedernsill/Salzburg

Verein: USK Niedernsill

Hobbys: Volleyball, Fußball

Größte Erfolge:

Weltcup: 7-mal in den Top 30 (9. Parallel-RTL 2019 Alta Badia 2019,

jeweils im RTL 12. 2018 Adelboden

und 13. 2017 Alta Badia)

Europacup: 2 Siege

Riesentorlauf-Gesamtsieger 2015/16

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Daniel DANKLMAIER (25)

Geboren: 24. April 1993

Wohnort: Aich im Ennstal/Steiermark

Verein: TVN Haus im Ennstal

Hobbys: Fußball, Tennis, Volleyball

Größte Erfolge:

Weltcup: einmal Top Ten (5. Abfahrt 2019 Kitzbühel)

Junioren-WM: Silber Super-G Jasna 2014

Europacup: 3 Siege

Kombination-Gesamtsieger 2017/18

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Manuel FELLER (26)

Geboren: 13. Oktober 1992 in St. Johann in Tirol

Wohnort: Fieberbrunn

Verein: SC Fieberbrunn

Hobbys: Basketball, Slackline, Fischen

Größte Erfolge:

Olympia (1 Silber): Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang

15. Slalom 2018 Pyeongchang

WM (1 Silber): Silber Slalom 2017 St. Moritz

5. Teambewerb 2017 St. Moritz

Weltcup: 3 Podestplätze (Zweiter Slalom 2019 Wengen, Dritter Slalom

2019 Zagreb, Zweiter Riesentorlauf 2018 Garmisch

Junioren-WM: Gold Slalom 2013 Mont Sainte Anne

Europacup: 5 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Christian HIRSCHBÜHL (27)

Geboren: 19. April 1990 in Bregenz

Wohnort: Lauterach/Vorarlberg

Verein: SV Riefensberg

Hobbys: Mountainbike, Kart fahren

Größte Erfolge:

Weltcup: 7 Top-Ten-Ergebnisse im Slalom (4. Wengen 2017,

7. Wengen 2019, 7. Kitzbühel 2016, 8. Levi 2018,

9. Adelboden 2018, 10. Kitzbühel und Schladming 2019)

Europacup: 3 Siege

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA Marcel HIRSCHER (29)

Geboren: 2. März 1989 in Hallein

Wohnort: Annaberg/Salzburg

Familienstand: verheiratet mit Laura, ein Sohn (geb. 2018)

Verein: SC Annaberg

Hobbys: Motocross, Kajak, Musik

Größte Erfolge:

Olympia (2 Gold, 1 Silber):

Gold Kombination 2018 Pyeongchang

Gold Riesentorlauf 2018 Pyeongchang

Silber Slalom 2014 Sotschi

4. Riesentorlauf 2010 und 2014, 5. Slalom 2010

WM (6 Gold, 3 Silber):

Gold Slalom 2013 Schladming, Alpine Kombination 2015

Vail/Beaver Creek, Riesentorlauf und Slalom 2017 St. Moritz,

Teambewerb 2013 und 2015

Silber Riesentorlauf 2013, Riesentorlauf 2015, Kombination 2017

4. Riesentorlauf 2009

Weltcup: 7 Gesamtsiege (2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18)

Riesentorlauf-Weltcupsieger 2011/12, 2014/15, 2015/16,

2016/17, 2017/18

Slalom-Weltcupsieger 2012/13, 2013/14, 2014/2015, 2016/17,

2017/18

68 Siege - 32 Riesentorlauf, 32 Slalom, 1 Super-G, 1

Parallel-Riesentorlauf, 2 City Event

Junioren-WM: Gold Riesentorlauf 2007 und 2008 sowie Slalom 2008

Silber Slalom 2007 und Super-G 2009

Bronze Riesentorlauf 2009

Europacup: 3 Siege

Gesamt- und Slalom-Sieger 2007/08

Auszeichnungen: Österreichs "Sportler des Jahres" 2012, 2015, 2016,

2017, 2018

"Welt-Skifahrer" 2012, 2015, 2016, 2018

"Europäischer Sportler des Jahres" 2017

* WM-Einsätze bisher: 2009, 2013, 2015, 2017 GEPA Vincent KRIECHMAYR (27)

Geboren: 1. Oktober 1991 in Linz

Wohnort: Linz

Verein: TVN Wels

Hobbys: Fußball, Eishockey

Größte Erfolge:

WM: 5. Super-G, 8. Kombination, 19. Abfahrt 2017 St. Moritz

Weltcup: 4 Siege (Super-G 2017 Beaver Creek, Abfahrt und Super-G

2018 Aare, Abfahrt 2019 Wengen)

Junioren-WM: Silber Riesentorlauf Crans Montana 2011

Europacup: 3 Siege

Kombinations-Gesamtsieger 2011/12

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Roland LEITINGER (27)

Geboren: 13. Mai 1991 in St. Johann in Tirol

Wohnort: St. Martin bei Lofer/Salzburg

Verein: SC St. Martin/Lofer

Hobbys: Tischtennis, Darts, Fußball, Radfahren, Badminton

Größte Erfolge:

WM (1 Silber): Silber Riesentorlauf 2017 St. Moritz

Weltcup: 4 Top-Ten-Ergebnisse im Riesentorlauf (6. Sölden 2015,

10. Beaver Creek 2015, 9. Kranjska Gora 2017,

8. Aspen 2017)

Junioren-WM: 4. Riesentorlauf Crans Montana 2011

Europacup: Riesentorlauf-Gesamtsieger 2014/15

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Michael MATT (25)

Geboren: 13. Mai 1993 in Bludenz/Vorarlberg

Wohnort: Flirsch am Arlberg/Tirol

Verein: SC Flirsch

Hobbys: Berggehen, Motorrad, Radfahren

Größte Erfolge:

Olympia (1 Silber/1 Bronze):

Bronze Slalom 2018 Pyeongchang

Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang

WM: 8. Slalom 2017 St. Moritz

Weltcup: 1 Sieg - Slalom Kranjska Gora 2017,

Jeweils Slalom-Zweiter 2016 Levi, 2018 Zagreb

und Adelboden, City Event 2018 Oslo

Slalom-Dritter 2017 Aspen und 2018 Madonna

* WM-Einsätze bisher: 2015, 2017 GEPA Matthias MAYER (27)

Geboren: 9. Juni 1990 in St. Veit an der Glan/Kärnten

Wohnort: Afritz am See/Kärnten

Verein: SC Gerlitzen

Hobbys: Mountainbike, Sport, Freunde

Größte Erfolge:

Olympia (2 Gold):

Gold Abfahrt 2014 Sotschi

Gold Super-G 2018 Pyeongchang

6. Riesentorlauf und 13. Super-Kombination 2014

9. Abfahrt 2018

WM: 4. Super-G 2015 Vail/Beaver Creek

5. Super-G 2013 Schladming

Weltcup: 5 Siege - Abfahrt 2018 Aare, Super-G 2017 Kitzbühel,

Abfahrt und Super-G 2015 Saalbach, Abfahrt 2014 Lenzerheide

Europacup: 2 Siege

Super-G-Gesamtsieger 2010/11

Junioren-WM: Silber Super-G 2008 Formigal

* WM-Einsätze bisher: 2013, 2015, 2017 GEPA Hannes REICHELT (38)

Geboren: 5. Juli 1980 in Altenmarkt im Pongau/Salzburg

Wohnort: Radstadt/Salzburg

Familienstand: verheiratet mit Larissa

Verein: SC Radstadt

Hobbys: Kitesurfen, Fliegen

Größte Erfolge:

WM (1 Gold/1 Silber):

Gold Super-G 2015 Beaver Creek

Silber Super-G 2011 Garmisch-Partenkirchen

4. Super-G 2013 Schladming

10. Super-G 2017 St. Moritz

Olympia: 10. Super-G 2006 Turin/Sestriere

11. Super-G und 12. Abfahrt 2018 Pyeongchang

Weltcup: 13 Siege - 6 Super-G, 6 Abfahrt, 1 Riesentorlauf

Super-G-Gesamtsieger 2007/08

Europacup: 13 Siege

Gesamtsieger 2004/05, Riesentorlauf-Gesamtsieger 2002/03

Junioren-WM: Bronze Super-G und Kombination Quebec 2000

* WM-Einsätze bisher: 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 GEPA Marco SCHWARZ (23)

Geboren: 16. August 1995 in Villach

Wohnort: Radenthein/Kärnten

Verein: SC Bad Kleinkirchheim

Hobbys: Slackline, Trial, Trampolin

Größte Erfolge:

Olympia (1 Silber):

Silber Teambewerb 2018 Pyeongchang

4. Kombination und 11. Slalom 2018

WM: 7. Slalom 2017 St. Moritz

Weltcup: 2 Siege - City Event Oslo und Kombination Wengen 2019

Zweiter Slalom 2018 Madonna

Dritter Slalom 2015 Madonna und 2016 Naeba

Junioren-WM: Gold Super-G und Bronze Abfahrt 2014 Jasna

Silber Slalom 2015 Hafjell

Olympische Jugendspiele: Gold RTL und Super-Kombi 2012 Innsbruck

Europacup: 2 Siege

* WM-Einsätze bisher: 2017 GEPA Otmar STRIEDINGER (27)

Geboren: 14. April 1991 in Villach/Kärnten

Wohnort: Eisentratten/Kärnten

Verein: SC Innerkrems

Hobbys: Tennis, Trial, Klettern, Tourengehen

Größte Erfolge:

Olympia: 5. Super-G Sotschi 2014

Teilnahme 2014

Weltcup: Zweiter Super-G Beaver Creek 2013,

Dritter Abfahrt Kitzbühel 2019

Weitere 9 Top-10-Plätze

Junioren-WM: Bronze Abfahrt 2011 Crans Montana

Europacup: 1 Sieg

* WM-Einsätze bisher: 2015 GEPA Christian WALDER (27)

Geboren: 31. August 1991

Wohnort: Fresach

Verein: SV Fresach

Hobbys: Tennis, Fußball, Golf

Größte Erfolge:

Weltcup: 2 Top-Ten-Plätze (Achter Abfahrt 2018 Beaver Creek,

Neunter Super-G 2018 Aare)

Europacup: 5 Siege

Abfahrts-Gesamtsieger 2015/16

* WM-Einsätze bisher: keiner GEPA 1/26

Im Abfahrts-Weltcup führt Nicole Schmidhofer vor Siebenhofer, der frisch gekürten Weltmeisterin Ilka Stuhec (SLO) und Venier, alle drei und die Vierte im Bunde, Tamara Tippler, kamen in der WM-Abfahrt am Sonntag in die Top Ten, aber eben keine aufs Stockerl. Siebenhofer und Schmidhofer hatten davor je zwei Abfahrten im Weltcup, Venier eine gewonnen. Die Siege seien "super" gewesen, aber keine habe es geschafft, stabil vorne zu sein, merkte Kriechbaum an. "Insofern kann so ein Rennen dann natürlich auch passieren. Eine längere Strecke wäre uns eher entgegengekommen", sagte er nach dem wetterbedingten Lauf über eine Minute. "Aber vier in den Top Ten haben wir auch nicht so oft."

Stuhec hätte vom Licht her einen Vorteil gehabt, aber Corinne Suter beispielsweise, die Silbermedaillengewinnerin, sei nicht bevorteilt gewesen. "Sie hatte ab der Mitte wirklich schlechtes Licht und war trotzdem sehr schnell im unteren Teil. Es wäre von dem aus gesehen schon möglich gewesen. Das haben wir nicht hingekriegt." Kriechbaum weiß, dass nicht viel fehlte, um als Gewinner rauszugehen: "Wenn Stephi vier Hundertstel schneller ist, ist keine enttäuscht, ist jeder glücklich. Aber das war nicht so."

Sportdirektor Hans Pum kam zum Schluss: "Wir haben natürlich aufgrund der Erfolge im Weltcup im Speedbereich gehofft, aber man hat gesehen, dass es sehr schwer ist, Medaillen zu holen, es zählen aber nur die ersten drei Plätze. Da muss einfach alles zusammenpassen an dem Tag. Gerade bei so verkürzten Rennen darf dann überhaupt nichts sein." In St. Moritz 2017 standen die Damen nach drei Rennen mit drei Medaillen da. "So glücklich wir da waren, so mehr oder weniger unglücklich mit zweimal vier Hundertstel bist hier Vierte. Aber das ist der Sport."

Ski alpin: Die verletzten Damen Elisabeth Kappaurer: Schien- und Wadenbeinbruch linker Unterschenkel beim RTL-Training in Saas Fee (Schweiz) Ende September (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Sabrina Maier: Schien- und Wadenbeinbruch bei Speed-Training Mitte November in Copper Mountain (USA) (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) Christine Scheyer: Kreuzband- und Innenmeniskusriss im rechten Knie sowie Impressionsfraktur des Oberschenkels, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise (c) AP (Alexandra Wey) Cornelia Hütter: Knorpelfraktur an rechter Oberschenkelrolle, erlitten am 2. Dezember im Super-G von Lake Louise. 5 Wochen Pause (c) AP (Frank Gunn) Katharina Gallhuber: Riss vorderes Kreuzband und Innenmeniskusriss im rechten Knie am 14. Dezember beim Slalom-Training auf dem Semmering (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) Rosina Schneeberger: Außenknöchelfraktur und Operation nach Sturz bei Europacuprennen in Zauchensee im Dezember und acht Wochen Pause (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Wolfgang Grebien) Stephanie Brunner: Kreuzband- und Innenmeniskusriss links beim RTL-Training am 11. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Anna Veith: Kreuzbandriss rechts beim RTL-Training am 12. Jänner in Pozza di Fassa (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Cornelia Hütter: Innenbandeinriss im Knie und Muskelfaserriss in der Wade bei der Abfahrt in Garmisch. GEPA pictures 1/9

Im Riesentorlauf können Österreichs Damen nach den Ausfällen von Stephanie Brunner und Anna Veith nur überraschen, da sei die Erwartungshaltung nicht so groß, im Slalom sei, wenn alles gut zusammenläuft, was möglich, weiß der Damen-Chef, dass es in der zweiten Woche nicht einfacher wird. 1982 in Schladming waren Österreichs Damen zuletzt ohne Medaille geblieben, das gilt es freilich zu verhindern.

Diese Art von Druck sei da, aber er sei jetzt nicht anders, als der von der Erwartungshaltung ausgelöste Druck in der Abfahrt. "Für jeden Tag auf Neue konzentrieren und fokussieren und schauen, dass man das Bestes draus macht. Wenn dann wieder ein vierter Platz mit 4/100 Rückstand rauskommt und man hat eine gute Leistung hingebracht, dann muss man das auch hinnehmen", sagte Kriechbaum.