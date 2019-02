Fünf von sechs Saisonabfahrten konnten die ÖSV-Damen in der laufenden Saison gewinnen. Neben den Österreicherinnen sind Sofia Goggia und Ilka Stuhec nicht zu unterschätzen.

Damen-Abfahrt in Aare

Lindsey Vonn fuhr gut © APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer, Stephanie Venier und Tamara Tippler stehen für den ÖSV heute in der Abfahrt am Start. Der starke Wind in Aare macht einen Start vom Super-G-Start erforderlich.

Zu den Favoritinnen zählen neben den Österreichern, die fünf von sechs Saison-Abfahrten gewinnen konnten auch Sofia Goggia und Ilka Stuhec.

Im Mittelpunkt wird auch Lindsey Vonn stehen, die mit Startnummer 3 ins Rennen geht und nach der WM-Abfahrt ihre Karriere beenden wird.

Viktoria Rebensburg (GER) Jasmine Flury (SUI) Lindsey Vonn (USA) Nadia Fanchini (ITA) Sofia Goggia (ITA) Ragnhild Mowinckel (NOR) Stephanie Venier (AUT) Nicol Delago (ITA) Ilka Stuhec (SLO) Tamara Tippler (AUT) Kira Weidle (GER) Michaela Wenig (GER) Ramona Siebenhofer (AUT) Joana Haehlen (SUI) Nicole Schmidhofer (AUT) Romane Miradoli (FRA) Tina Weirather (LIE) Lara Gut-Behrami (SUI) Corinne Suter (SUI) Ester Ledecka (CZE) Alice Marryweather (USA) Marie-Michele Gagnon (CAN) Tiffany Gauthier (FRA) Lisa Hoernblad (SWE) Lin Ivarsson (SWE) Francesca Marsaglia (ITA) Meike Pfister (GER) Alexandra Coletti (MON) Kajsa Vickhoff Lie (NOR) Roni Remme (CAN)