Kritik an WM-Abfahrt

Super-G-Weltmeister Dominik Paris © APA/AFP/FRANCOIS XAVIER MARIT

Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal und Vincent Kriechmayr wird es egal sein. Zahlreiche Topläufer kritisieren aber, dass die WM-Abfahrt in Aare gestartet wurde. Die prominentesten Kritiker: Mit Beat Feuz und Dominik Paris ausgerechnet jene beiden, die im Abfahrts-Weltcup in Führung liegen.

Feuz sagte: "So wie das Rennen gestartet wurde, war es nicht fair. Es hat geschneit, es war neblig." Paris bezog ebenfalls klar Stellung: "Das war kein faires Rennen", sagte der Südtiroler Super-G-Weltmeister. Nicht ganz so klar formulierte Matthias Mayer seine Kritik: "Es liegt sehr viel Schnee. Man sucht die Spur und schiebt ständig den Schnee raus. Ganz vorne (im Starterfeld) war es sicher nicht optimal. Es hat keiner mehr damit (mit dem Start) gerechnet, weil es von oben bis unten geschneit hat. Es waren aber bei allen die gleichen Bedingungen."

Otmar Striedinger sagte: "Generell war es ..., in meinen Augen ist das Rennen eine Frechheit. Ich habe die blauen Linien nicht gesehen, wo der Sprung weggegangen ist. Der Absprung ist früher weggegangen als ich gedacht habe. Wenn das Wetter schöner gewesen wäre, ... Wir haben ja öfter Verschiebungen, aber als wir an den Start gegangen sind, hab ich gedacht, das ist jetzt ein Scherz."

Svindal fand nicht, dass das Rennen unfair gewesen wäre: "Gut, dass wir hier so ein gutes Flutlicht haben, es ist sicher am Limit. Ich glaube nicht, dass es sehr unfair war. Es war sicher am Limit. Überhaupt nicht zu fahren, wäre auch schade gewesen."

