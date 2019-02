Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ramona Siebenhofer bei der Siegerehrung © GEPA pictures

Vier Hundertstel einer Sekunden fehlten der Steirerin Ramona Siebenhofer in der Kombination auf ihre erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft. In der Abfahrt hat die 27-jährige Tamswegerin die Chance auf Bronze vergeben.

Die Enttäuschung war groß, im ORF-Interview brach Siebenhofer in Tränen aus. Ihre Teamkolleginnen, mit denen Siebenhofer am Sonntag in der Abfahrt wieder am Start steht, verstehen es aber gut, die Steirerin zu trösten.

"Trostpreis vom besten Team" postet Siebenhofer in einer Instagram-Story, verlinkt ihre Teamkolleginnen und lässt ihre Fans - zumindest visuell - an ihrem Frühstück teilhaben. Und unter dem Frühstück liegt ein handgeschriebener Zettel. Und auf diesem stehen mit Kugelschreiber direkt hintereinander die Worte: "Stockerl" und "locker".

Siebenhofers Trostpreis © Instagram Ramona Siebenhofer