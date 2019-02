Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter in Aare ist noch nicht gut © Michael Schuen

Bis zuletzt war der Plan, die Abfahrt von ganz oben zu starten. Über 3122 Meter wäre sie dann gegangen und heute früh hätte noch ein Training vom Abfahrtsstart bis zum Start des Super-G stattgefunden, weil dieser Abschnitt noch nie trainiert wurde. Das wäre Plan A, der von FIS-Chef-Direktor Markus Waldner am Vorabend vorgestellten drei Optionen.

Von diesem Plan A muss aber Abstand genommen werden, anhaltender Schneefall macht einen Start von ganz oben und ein Mini-Training unmöglich. Ob Plan B durchgeführt werden kann, wird erst entschieden. Start wäre dann beim Super-G-Start, Besichtigung von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr, Start um 12.30. Späteste Startzeit wäre 14.30 Uhr.

Gibt es wieder den Super-Sunday?

Lässt es das Wetter den ganzen Tag über nicht so nicht zu, tritt Plan C in Kraft: Die Abfahrt am Samstag wird abgesagt und auf Sonntag verschoben. Dort wird gemäß dem Schema "Plan A" nochmals versucht, in der Früh ein Kurz-Training von ganz oben durchzuführen. Die Herren würden um 12.30 Uhr die Abfahrt fahren, die Damen auf 10.30 Uhr nach vor wechseln. Das ursprünglich für Sonntag vorgesehene Kombi-Training der Herren würde dann nicht stattfinden.

Wie vor zwei Jahren in St. Moritz würde dann ein Super-Sunday stattfinden. Auch bei der Weltmeisterschaft 2017 mussten die Herren- und Damen-Abfahrt am gleichen Tag gefahren werden.