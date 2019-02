Aksel Lund Svindal nimmt mit der WM-Abfahrt von Åre Abschied. Was sich der Norweger erwartet, was ihn der Skisport gelehrt hat – und wohin die Reise geht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geht in die Ski-Pension: Aksel Lund Svindal © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Heute ist der Tag Ihres Abschieds. Wie ist das Gefühl, wenn man weiß, dass es nun wirklich so weit ist?

AKSEL LUND SVINDAL: Ich weiß, dass es eine ganz spezielle Sache werden wird, aber gar keine schlechte. Es ist ja noch immer ein Rennen für mich. Da ist man immer nervös, speziell, wenn es um Medaillen geht. 50 Prozent werden daher sicher Nervosität sein. Die anderen 50 Prozent? Ich bin selbst gespannt, ich war ja noch nie in so einer Situation. Aber das Wichtigste für mich ist: Ich bin glücklich.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.