Mit einer Kombi-Abfahrt zu Trainingszwecken bei der Ski-WM in Aare hat Lindsey Vonn am Freitag ihre Abschiedsshow fortgesetzt. Die findet am Sonntag ihr Ende.

Lindsey Vonn verspricht noch einmal "Vollgas zu geben" © AP

Noch lange nach der Kombi-Abfahrt wurde die US-Amerikanerin im Zielraum von Medienvertretern und Fans umringt und um Statements, Selfies und Autogramme gebeten. "Ob ich bereit bin oder nicht, ich werde Vollgas geben", meinte Vonn über ihr letztes Rennen am Sonntag.

Die US-Amerikanerin hatte sich am Dienstag bei einem Sturz im WM-Super-G einige leichte bis mittelschwere Verletzungen zugezogen und in den folgenden Tagen kein Abfahrtstraining mehr bestritten - daher der Antritt in der Kombination. Den Kombi-Slalom am Freitagnachmittag ließ Lindsey Vonn aus. Bei Schneefall und schwieriger Sicht fuhr die mit 82 Siegen erfolgreichste Athletin im Damen-Weltcup die achtbeste Zeit.

"Eigentlich fühle ich mich ganz okay, es ist nur, dass meine obere Rippe beim Start irgendwie Probleme gemacht hat", erklärte Vonn danach. "Mein Start war nicht kraftvoll, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es macht nichts, es war heute nur ein Trainingslauf. Ich habe heute und morgen, um mich für Sonntag auszuruhen und vorbereiten. Ich bin sicher, ich werde dann in einer viel besseren Verfassung sein."

Das für Samstag (12.30 Uhr) geplante Training werde sie auslassen, sofern es dazu überhaupt kommt. "Das Wetter schaut schlecht aus morgen, wahrscheinlich wird es keines geben morgen", sagte Vonn. "Ich kenne diese Strecke, ich weiß, was zu tun ist", mache sie sich keine Sorgen. Die Spezialabfahrt ist für Sonntag, ebenfalls 12.30 Uhr, geplant. Die 34-Jährige versprach vollen Angriff.

Danach werde es eine große Party geben, bei der auch der Abschied von Aksel Lund Svindal gefeiert werden soll. Der Norweger beendet seine Karriere mit der WM-Abfahrt der Herren schon am Samstag. "Vollgas den ganzen Tag", meinte Vonn mit einem breiten Lachen. Montagfrüh werde sie in die Vereinigten Staaten nach Nashville fliegen, wo ihr Freund, der Eishockeyspieler P.K. Subban, mit seinen Nashville Predators um den Titel in der Central Division der NHL-Western-Conference kämpft.

"Ich werde da sein, um ihn anzufeuern", gab Vonn zu Protokoll. Danach werde sie Termine mit verschiedenen US-Medien wahrnehmen, "da haben wir noch nichts ganz festgelegt". Auch der Besuch der Laureus Awards am 18. Februar in Monaco steht für die Amerikanerin an.