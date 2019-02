In der Damen-Kombination der Ski-WM in Aare kommt es zum erwarteten Duell zwischen Titelverteidigerin Wendy Holdener und Petra Vlhova um Gold - auch wenn Ramona Siebenhofer nach der Abfahrt führt.

Kombination in Aare

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ramona Siebenhofer liegt in Front © APA/AFP/FRANCOIS XAVIER MARIT

Der Liveticker zum Nachlesen!

Die Schweizerin Wendy Holdener wurde in der Abfahrt, in der die Steirerin Ramona Siebenhofer mit 1:12,71 Minuten Bestzeit erzielte, mit 0,42 Sekunden Rückstand Fünfte. Die Slowakin Petra Vlhova verlor exakt drei Zehntel auf ihre Hauptrivalin und war vorerst Achte.

Siebenhofer kann aufgrund ihrer Slalomschwäche im Normalfall wohl nicht in den Titelkampf eingreifen. Die Tirolerin Ricarada Haaser (0,61) landete in der Abfahrt auf dem siebenten Rang, ihre engeren Landsfrauen Christina Ager (1,31) und Franziska Gritsch (2,09) auf den Plätzen 16 bzw. 29. Der Slalom beginnt am (heutigen) Freitagnachmittag um 16.15 Uhr (live ORF eins).