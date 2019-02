Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starker Nebel vezögert in Aare das Programm © Michael Schuen

Auch die Herren sind vom starken Nebel betroffen. Das Abfahrtstraining wird - wenn es nicht zu einer kompletten Absage kommt - auf verkürzter Strecke gefahren.

Die Kombination ist die zweite Damen-Entscheidung bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare. Heute (12.00 Uhr Abfahrt/16.15 Slalom) starten Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Speed-Spezialistin Ramona Siebenhofer für den Österreichischen Skiverband. Die vierte Österreicherin, Christina Ager, laboriert an einem Infekt und entscheidet erst heute über ein Antreten. Sie will aber alles versuchen, an den Start zu gehen. "Es war jetzt sicherlich nicht optimal in den letzten Tagen. Das hätte ich mir natürlich anders erhofft, aber es ist kein Wunschkonzert. Ich schaue, wie es mir morgen in der Früh geht, ich werde besichtigen", sagte die Tirolerin.

Mehr zum Thema Die Kombination vor dem Aus Das Ende einer großen Tradition?

Sie stelle sich hundertprozentig auf ein Rennen sein, "aber ich muss natürlich auch fit sein." Grundsätzlich sei sie "voll zuversichtlich. Ich möchte ganz fit am Start stehen und habe alles getan dafür. Die Voraussetzungen sind geschaffen", sagte Ager und bedankte sich auch beim medizinischen Team des ÖSV.

Seit 1991 haben österreichische Ski-Rennläuferinnen bei allen Weltmeisterschaften eine Medaille in der Kombination geholt. Doch heuer könnte diese Serie reißen: "Die Medaillenchancen sind nicht besonders hoch", sagte Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum. "Die Favoritinnen sind die anderen."