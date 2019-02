Die Kombinations-Abfahrt Luca Aerni fährt mit Ski von verstorbenem Teamkollegen

In St. Moritz wurde Luca Aerni überraschend Weltmeister in der Kombination. In Aare soll das Kunststück noch einmal gelingen - mit dem Abfahrtsski von Gian Luca Barandun, der im November verstarb.