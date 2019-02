Das österreichische Abfahrtsteam für das WM-Rennen in Aare steht fest.

© GEPA pictures

Das österreichische Herren-Team für die WM-Abfahrt in Aare steht fest. Neben Super-G-Silbermedaillengewinner Vincent Kriechmayr gehen am Samstag (12.30 Uhr im Liveticker) auch die im Super-G ausgeschiedenen Matthias Mayer und Hannes Reichelt an den Start. Statt Daniel Danklmaier ist diesmal der Kärntner Otmar Striedinger dabei.

Aus dem Abfahrts-Quartett wird nur Kriechmayr am Montag in der Kombination starten. Ansonsten sind noch Danklmaier sowie Marco Schwarz und Romed Baumann nominiert.