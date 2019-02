Wegen der Wetterbedingungen werden die beiden Abfahrtstrainings am (heutigen) Donnerstag bei der Alpinski-WM in Aare nur jeweils ab dem Super-G-Start gefahren.

Ski-WM in Aare

Starker Wind lässt die veranstalter umdisponieren © APA/EXPA/ Johann Groder

Der obere Teil des Aareskutan war in der Früh noch wolkenverhangen, Hauptproblem war aber der Wind. Die Damen trainieren ab 10.30 Uhr, die Herren ab 12.30 Uhr.

Die Damen haben am Montag und Mittwoch jeweils bereits ein Abfahrtstraining absolviert, die Herren sind bisher nur am Mittwoch den Super-G gefahren. Das Dienstag-Training fiel aus, weil viele Athleten und ihr Gepäck wegen des Schnee-Chaos an mehreren europäischen Flughafen erst verspätet nach Aare gekommen waren.