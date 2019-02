Kleine Zeitung +

Nach Mayer-Aus im WM-Super-G Auf Jubel folgte kollektives Entsetzen

Mit bester Zwischenzeit raste Matthias Mayer bei der alpinen Ski-WM in Aare in Richtung Ziel des Herren-Super-G. In der "Pizzeria Afritz" jubelten die Mitglieder des Mayer-Fanklubs. Doch nur Sekunden später herrschte Entsetzen. Mayer fuhr an einem Tor vorbei.