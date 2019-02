Facebook

FIS-Präsident Gian Franco Kasper © GEPA pictures

Die 45. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare sind mit einer kurzen Zeremonie eröffnet worden. Die Eröffnungsfeier stand unter dem Titel "Inspire the World to Ski". Um 18.59 Uhr erklärte der FIS-Präsident Gian Franco Kasper die Titelkämpfe als eröffnet.

Kurz zuvor hatte eine Delegation um Hugo Wetzel, dem OK-Präsidenten der WM 2017 in St. Moritz, die WM-Fahne des Internationalen Skiverbandes zunächst an Kasper übergeben. Der langjährige FIS-Präsident reichte die Fahne danach weiter an Niklas Carlsson, den OK-Chef der Weltmeisterschaften 2019 in Aare.

Ebenfalls auf der Bühne im Ortszentrum des schwedischen Skiorts standen die zurückgetretene Lokalmatadorin Anja Pärson, die 2007 in Aare dreimal WM-Gold geholt hatte, sowie weitere Ski-Größen wie Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn. Die Wettkämpfe in Aare finden bis zum 17. Februar statt. Rund 600 Athleten aus 76 Nationen kämpfen in elf Entscheidungen um die Medaillen.