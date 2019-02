Kleine Zeitung +

Nicole Schmidhofer "Wenn es nicht klappt, geht die Welt nicht unter"

Nicole Schmidhofer startet heute als Titelverteidigerin im Super-G in die WM in Aare. Die Steirerin über ihren Reifeprozess seit Gold, Lust und Last der Favoritenrolle, Zusammenhalt im Team – und ihren Glücksbringer.