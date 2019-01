Facebook

In Kitzbühel kämpft man gegen die Schneemassen © FACEBOOK

In knapp zwei Wochen startet die 79. Auflage der Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Am 25. Jänner gibt es den Super-G, am 26. die Abfahrt und am 27. den Slalom. Derzeit kämpfen die Veranstalter aber mit den Schneemassen - auch in Kitzbühel hat es heftig geschneit.

Um sich ein Bild von der Situation zu machen, haben die Offiziellen ein Video gedreht Tiefschneefahren auf dem Steilhang der Hausbergkante! Sehen Sie selbst: