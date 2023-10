Nici Schmidhofer kann es doch nicht lassen – zumindest nicht so ganz. Wenige Monate nach dem Bekanntgeben ihrer aktiven Karriere kehrt die Steirerin im Skiweltcup wieder auf die Piste zurück.

Wie die Super-G-Weltmeisterin von 2017 bei der Sporthilfe-Gala am Donnerstag verkündet hat, schlüpft die 34-Jährige in der kommenden Saison in die Rolle der TV-Expertin beim ORF und wird zudem als Kamerafahrerin bei den Speeddisziplinen aktiv sein.

Auf Social Media schreibt Schmidhofer selbst: "Ready fürs Comeback auf Ski."